كوكسال بابا يوجه رسالة إلى تاليسكا بعد تجديد عقده مع النصر

أحمد رفعت
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koksal - taliscaGoal AR
تاليسكاثقافةالنصردوري روشن السعودي

رسالة خاصة من البلوجر التركي إلى نجم النصر

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جدد النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا عقده مع نادي النصر، ليستمر في صفوف العالمي حتى 2026، وكان عقد تاليسكا سينتهي بنهاية الموسم المقبل، ليوجه له البلوجر التركي الشهير كوكسال بابا رسالة خاصة.

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ويعد تاليسكا من أبرز نجوم الدوري السعودي للمحترفين السعودي، حيث يتصدر قائمة هدافي البطولة برصيد 16 هدفًا.

ونشر أندرسون عبر حسابه على موقع "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي صورته رفقة مسلي آل معمر رئيس النصر، أثناء تجديد تعاقده مع العالمي لمدة موسمين.

وعلق كوكسال على صورة تجديد تاليسكا، معبرًا عن سعادته بتلك الخطوة، وذلك عن طريق الرموز التعبيرية "الإيموشن" والتي كانت عبارة عن "تصفيق".

وكان كوكسال بابا متواجدًا في المملكة العربية السعودية منذ أيام، حيث حرص على زيارة نادي النصر، والتقاط صورًا تذكارية مع لاعبيه وهو يرتدي قميص العالمي الأصفر.

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