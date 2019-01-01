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الدوري اليوناني الممتاز

كوكا يقود أولمبياكوس لفوز كاسح في الدوري اليوناني

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مضيفًا ثالث أهدافه في الدوري اليوناني
إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

قاد المصري أحمد حسن كوكا، فريقه أولمبياكوس، للفوز برباعية نظيفة على حساب بانينيوس، ضمن مواجهات الجولة الـ19 من الدوري اليوناني.

ويواصل لاعب سبورتينج براجا البرتغالي المعار تألقه وزيارته للشباك في اللقاءات الأخيرة، ليسجل ثاني أهدافه في آخر 4 مباريات.

وسجل المصري الهدف الأول في اللقاء بالدقيقة 68 من عمر اللقاء، وأضاف جيريرو الهدف الثاني في الدقيقة 75.

وعزز كريستودبولوس النتيجة بهدف ثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 79.

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وخرج كوكا في الدقيقة 83 من عمر اللقاء، وانهى فوكوفيتش النتيجة الرباعية بهدف في الدقيقة 86.

ليرفع الدولي البالغ 25 عامًا، رصيده التهديفي في الدوري اليوناني إلى 3 أهداف.

ورفع أولمبياكوس رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثاني، بفارق 5 نقاط عن باوك المتصدر، الذي يلتقي غدًا مع أيك أثينا، حامل اللقب، في قمة الجولة الـ19 بالدوري اليوناني.

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