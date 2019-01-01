كوكا يسجل ويصنع في فوز أوليمبياكوس بخماسية

كوكا سجل هدفه التاسع هذا الموسم في الدوري اليوناني

فيسبوك تويتر بلال محمد

شارك احمد حسن كوكا، في فوز فريقه أوليمبياكوس، بخمسة أهداف دون رد على حساب بانيتوليكوس في الجولة الـ 27 من الدوري اليوناني.

كوكا شارك في المباراة منذ بدايتها، وحتى الدقيقة 71 ونجح في صناعة الهدف الأول لفريقه، وتسجيل الثاني.

أوليمبياكوس افتتح التسجيل في الدقيقة التاسعة عن طريق ماسوراس، بصناعة كوكا، بعد تمريرة الكرة لزميله برأسه.

وسجل المهاجم المصري، ثاني اهداف اللقاء في الدقيقة 50 بعد انطلاقة وتسديدة، ليقتل المباراة إكلينيكيا.

وسجل لاعبو أوليمبياكوس باقي أهداف اللقاء في الدقائق، 61 و70 و78 على الترتيب.

الجدير بالذكر ان أوليمبياكوس يحتل المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري، برصيد 63 بعد لعب 26 مباراة، وبفارق عشر نقاط عن باوك المتصدر الذي لعب 27 مباراة.