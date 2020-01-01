كوكا يسجل هدفين ويقود أولمبياكوس للانتصار بالدوري اليوناني

كوكا يواصل التألق مع أولمبياكوس ويسجل هدفين.

قاد أحمد حسن "كوكا"، مهاجم فريق أولمبياكوس اليوناني فريقه، لتحقيق الفوز على نظيره سميرني، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة السابعة، ضمن منافسات الدوري اليوناني.

كوكا أحرز الهدف الأول في الدقيقة 66 من زمن المباراة، بعد ركلة ركنية أرسلت من الجهة اليمنى، ليسددها زميله وترتد إلى كوكا الذي يضع الكرة أرضية بجوار القائم الأيسر لحارس مرمى فريق سميرني.

الهدف الثاني سجله أيضًا كوكا في الدقيقة 72، بعدما أرسل الكرة زميله ماسوراس عرضية من الجهة اليسرى، ليستقبلها النجم المصري ويسدد الكرة من لمسة واحدة، لترتطم في الحارس وتسكن الشباك.

المزيد من الفرق

وبهذا الفوز، نجح كوكا في قيادة فريقه أولمبياكوس للحفاظ على تصدره لترتيب فرق الدوري اليوناني برصيد 13 نقطة، متساويًا مع فريق أريس، ولكن فارق الأهداف لصالح أولمبياكوس.

وبذلك يرفع كوكا رصيد أهدافه إلى الهدف الرابع مع فريقه أولمبياكوس هذا الموسم، بالإضافة إلى صناعته هدفين في وقت سابق، خلال 8 مباريات لعبها مع فريقه بالدوري اليوناني وبطولة دوري أبطال أوروبا.

تقارير .. الإسماعيلي يقترب من التعاقد مع التونسي أنيس البدري

وكان الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام البدري، قد أعلن عن قائمة اللاعبين الأجانب الذين سينضمون في معسكر نوفمبر القادم، حيث تواجد من ضمنهم أحمد حسن كوكا.