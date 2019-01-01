كوفاتش لم يرى مباراة مثل بايرن ميونيخ أمام هادينهايم

البافاري نجح في التأهل بالنهاية

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أكد المدير الفني الكرواتي، نيكو كوفاتش، أنه لم يرى شيء مثل مباراة بايرن ميونيخ أمام هادينهايم في كأس ألمانيا والتي انتهت بنتيجة 5-4 للبافاري.

وضمن البافاري التأهل للمربع الذهبي، بفضل البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي سجل هدف الفوز الخامس من ركلة جزاء.

وقال كوفاتش: "الطرد غير حساباتنا، لذلك كان علينا التعامل وتغيير الخطة إلى 4-4-1".

وتابع: "التغيرات في الشوط الثاني جعلت الفريق أفضل، ما يزعجني أننا لم نستغل التقدم 4-2 ومن ثم المشاكل".

ما رأي الشارع في أسباب تراجع مستوى صلاح؟ 🤔

إجابات مختلفة، والبعض يلوم ماني والابتعاد عن الأخلاق! 🤦‍♂️#جول_في_الشارع pic.twitter.com/RKVNpZT9FU — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 3, 2019

وواصل: "لقد كانت مباراة غريبة، ومفتوحة، لم يكن لديها شكل، كان لدينا جزء من الحظ، الذي تريده في الكأس، لم أخض تجربة مباراة كتلك".

وينتظر البافاري معرفة هوية منافسه بين فيردر بريمن وهامبورج وريد بول لايبزيج في السابع من أبريل المقبل.