كوفاتش: الكلاسيكير لن يُشتت بايرن ميونيخ عن كأس ألمانيا

أسبوع حاسم لموسم البافاري محلياً

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أصر المدير الفني الكرواتي، نيكو كوفاتش، أن مواجهة بوروسيا دورتموند الألماني، لن تشتت تفكير بايرن ميونيخ عن لقاء الكأس.

ويلتقي بايرن ميونيخ مع هادينهايم في ربع نهائي كأس ألمانيا يوم الأربعاء المقبل، بعد أيام من التعادل أمام فرايبورج وفقدان الصدارة لدورتموند قبل مواجهة الأسبوع المقبل.

وقال كوفاتش في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة فريق الدرجة الثانية: "أنا قادر على الابتعاد عن مباراة دورتموند، ولقد قلت للاعبين، ليس من المهم ما سيحدث الأسبوع المقبل، نريد التأهل لنصف نهائي دوري الأبطال، ثم مواجهة دورتموند".

وواصل: "تركيزي على هادينهايم، عملي المقبل، هو مباراة دورتموند يوم السبت، مباراة الأربعاء نأمل أن تكون إيجابية للتحضير للقاء دورتموند".

في الوقت بدل الضائع.. باكو الكاسير بهدفين في شباك فولفسبورج، ينقذ دورتموند من السقوط في فخ التعادل 🔶👏 pic.twitter.com/A48UTlN0aO — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 1, 2019

وأكد كوفاتش أن كورنتين تولسيو يعود بشكل جيد من إصابة الرباط الصليبي التي غاب بسببها منذ سبتمبر الماضي.

ويستهدف بايرن إنقاذ موسمه بعد الخروج المبكر من دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول في ثمن النهائي.