كورينثيانز يُهدد الهلال: وافق أو ارفض .. لا حلول أخرى

تامر أبو سيدو
Hilal Wehda King's Cup 12.05.2023Hilal Twitter
الهلالدوري روشن السعوديالشبابغوستافو كويلارانتقالاتكورينثيانز

الجميع يترقب رد فعل الفريق السعودي

يُكثف الهلال نشاطه في سوق الانتقالات الصيفي حاليًا، سواء على صعيد مفاوضاته مع أهدافه ومحاولاته التوقيع معهم أو مساعيه للتخلص من لاعبيه الزائدين عن الحاجة وغير المرغوب بهم في الموسم القادم.

أحد هؤلاء المنتمين للمجموعة الثانية هو لاعب الوسط الكولومبي جوستافو كوييار الذي ضمه الفريق من فلامنجو عام 2019 ويُعد من أبرز نجوم الفريق وأفضل لاعبيه خاصة في الموسمين الأخيرين.

كوييار ارتبط بالرحيل إلى عدد من الأندية البرازيلية بجانب نادي الشباب السعودي، ويضع كورينثيانز نفسه على رأس المهتمين بضمه وقد بدأ مفاوضاته مع الهلال منذ نهاية الموسم لشراء المدة المتبقية من عقده.

الصحفي سمير كارفاليو أفاد عبر يوتيوب أن الهلال طلب في البداية الحصول على 6 ملايين يورو مقابل التخلي عن لاعبه ومن ثم قلل المبلغ قليلًا، مشيرًا إلى أن الساعات الأخيرة شهدت خطوة مفاجئة من النادي البرازيلي.

الصحفي المخضرم في سوق الانتقالات البرازيلي أوضح أن كورينثيانز تقدم بعرض قيمته 3 ملايين يورو لضم صاحب الـ30 عامًا وقد أبلغ الهلال بصيغة صارمة وصريحة أن ذلك هو عرضه الأخير، مخيرًا النادي السعودي بين الموافقة والرفض وموضحًا أنه سيتجه لخيارات أخرى في قائمته في حال لم يُقبل عرضه.

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