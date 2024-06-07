كورينثيانز يستهدف ضم ميشايل ديلجادو .. والهلال لا يُمانع!

الهلال يتخذ قرارًا بشأن مستقبل ميشايل

وضع نادي كورينثيانز البرازيلي النجم ميشايل ديلجادو لاعب الهلال، ضمن أهدافه من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ليجد ردًا إيجابيًا من جانب الزعيم.

وكشف الإعلامي البرازيلي "جورج نيكولا" عبر حسابه على "يوتيوب" عن أن كورينثيانز يتفاوض حاليًا مع ميشايل للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

وأضاف نيكولا أن الهلال أبلغ النادي البرازيلي بأن عقد ميشايل سيستمر حتى يناير 2025، ولكن يرغب في التخلص منه بنهاية الموسم الحالي، ليفتح باب التفاوض بشأن اللاعب.

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وأوضح جورج أن ميشايل كان قد أكد على أنه منح أفضلية العودة إلى البرازيل لفريقه الأصلي فلامنجو، ولكن حتى الآن لا توجد مفاوضات من جانب الفريق الأحمر والأسود!

وكان الهلال قد تعاقد مع ميشايل قادمًا من فلامنجو عام 2021،حيث لعب 107 مباراة سجل فيها 22 هدفًا وصنع مثلهم لزملائه بالفريق، حيث نجح في تسجيل 11 هدفًا وصنع 10 آخرين خلال الموسم الحالي، ليُساهم في التتويج بدوري روشن السعودي.