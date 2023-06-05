كورينثيانز يخطط للانسحاب .. طلب الهلال الذي يهدد انتقال جوستافو كوييار

شرط الزعيم صعب بالنسبة لكورينثيانز

في وقت يرحب به الكولومبي جوستافو كوييار؛ لاعب وسط الهلال، بالرحيل عن الدوري السعودي والانتقال للدوري البرازيلي، يبدو أن الصفقة ستفشل.

الكولومبي مرتبط بعقد مع الزعيم ينتهي بنهاية الموسم المقبل 2023-2024م، لذلك رغبته وحدها لا تكفي لاتخاذ خطوة الرحيل حاليًا دون موافقة ناديه.

ووفقًا لصحيفة "Gazeta Esportiva" فإن كوييار اتفق على كافة تفاصيل عقده مع مسؤولي كورينثيانز، للانضمام له في خلال الميركاتو الصيفي الجاري، لكن يقف الهلال عقبة في طريق إتمام الصفقة.

وأوضحت الصحيفة أن النادي البرازيلي عرض دفع ثلاثة ملايين يورو، للظفر بخدمات اللاعب، لكن إدارة النادي السعودي ترفض التفريط به بأقل من خمسة ملايين يورو، وهو ما يهدد إتمام الصفقة.

جدير بالذكر أن كوييار، الذي انضم للهلال في صيف 2019م، قادمًا من فلامنجو البرازيلي، شارك مع الزعيم خلال الموسم الجاري في 30 مباراة في مختلف البطولات، توج خلالها بطلًا لكأس خادم الحرمين الشريفين، وحصد فضية كأس العالم للأندية المغرب 2022م.