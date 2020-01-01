كورونا يُعيد أوديجارد إلى ريال مدريد

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قد يتسبب فيروس كورونا في عودة مارتن أوديجارد من إعارته في ريال سوسيداد إلى ريال مدريد مرة أخرى، وذلك حسبما توقعت تقارير من الصحافة الإسبانية.

ويظهر أوديجارد بصورة أكثر من مميزة منذ انضمامه إلى ملعب أنويتا مطلع هذا الموسم على سبيل الإعارة لمدة موسمين مما جعل ريال مدريد مهتمًا بإعادته مرة أخرى إلى سانتياجو برنابيو.

الدولي الدنماركي سبق وأن أعلن أنه يريد إكمال فترته في سوسيداد والاستمرار في الموسم المقبل هناك، غير أن كورونا يبدو سيكون عائقًا أمام مساعي وأحلام اللاعب.

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بحسب التقارير، فإن ريال سوسيداد يخشى عدم قدرته على الوفاء برواتب اللاعبين في ظل الأزمة الاقتصادية التي ستترتب في الفترة المقبلة على كورونا، وأحد الخيارات لمجابهة ذلك ستكون بإنهاء إعارة أوديجارد.

الدوري الإسباني مُعطل إلى أجل غير مسمى، مع تناثر احتمالات لإلغاء المسابقة هذا الموسم في ظل تفشي كورونا في البلاد وعدم القدرة على تأمين أي تجمعات بدون نقل العدوى فيما بينهم.

في حال أن حدث ذلك الأمر فستزيد خسائر أندية الليجا عن 700 مليون يورو، مما ينذر بوقوع بعض الأندية في شبح الإفلاس، وهو ما يُحفز لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني، على بذل الغالي والنفيس لاستئناف البطولة حتى ولو بدون جماهير.

يذكر أن برشلونة وأغلب الفرق حول العالم قد بدأت في تخفيض رواتب اللاعبين حتى اسئتناف البطولات، بينما ريال مدريد من القلائل الذين لم يتخذوا تلك الخطوة بسبب وضعهم الاقتصادي القوي حتى اللحظة.