كورونا يُطيح بأومتيتي من برشلونة

والوجهة ستكون إيطاليا..

كشفت صحيفة "سبورت" المقربة من دوائر اتخاذ القرار في برشلونة أن إدارة النادي الكتالوني ستضحي بصامويل أومتيتي في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة كجزء من مجابهة الأزمة الاقتصادية لفيروس كورونا.

الدولي الفرنسي عانى في الأشهر الماضية من تراجع مستواه بصورة واضحة بسبب الإصابات، مما جعل إرنستو فالفيردي يُفضِّل كليمون لونجليه عليه، قبل أن يصل كيكي سيتين ويعود معه أومتيتي للحياة مرة أخرى.

ورغم أن اللاعب يود الاستمرار داخل برشلونة، إلا أن النادي قرر أن يبيعه من أجل توفير النفقات، على أن يُستغل عائد البيع في إبرام الصفقات الأخرى التي تنوي إدارة بارتوميو دعم سيتين بيها في الميركاتو المقبل.

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نابولي هو أكثر الأندية اهتمامًا بأومتيتي، حيث يُنظر إليه في الجنوب الإيطالي على أنه البديل الأفضل المتاح لخلافة كاليدو كوليبالي، الذي سيرحل عن كتيبة جينارو جاوتوزو بنهاية هذا الموسم.

برشلونة سيحاول جني 50 مليون يورو من خلف أومتيتي، وعلى الأرجح لن تُمانع إدارة البلوجرانا التفاوض حول المبلغ إلى حدٍ ما في ظل ما تعانيه كافة الأندية الأوروبية من أزمات اقتصادية.

الأزمة الوحيدة التي ستواجه نابولي هي راتب أومتيتي نفسه، والذي يفترض أن يكون أكبر من مقدرة النادي، مما يجعل الإدارة تضع خيار التعاقد مع دييجو كارلوس، مدافع إشبيلية، كخطة بديلة حال فشل التفاوض مع مدافع البرسا.

يذكر أن برشلونة يسعى للتعاقد في الصيف المقبل مع الثنائي لاوتارو مارتينيز ونيمار، ويفترض أن تزداد تكلفة انتقالهم إلى كامب نو عن 200 مليون يورو، وفي ظل فيروس كورونا، فإن الأمل الوحيد لتمويل الصفقتين هو بيع بعض النجوم.