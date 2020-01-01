كورونا يضع روسيا في مأزق بسبب اليورو ودوري الأبطال

روسيا ستحتضن نهائي دوري أبطال أوروبا 2021.. فماذا عن كأس الأمم الأوروبية؟

تسبب تأجيل كأس الأمم الأوروبية بسبب فيروس كورونا في العديد من إعادة الجدولة لأنشطة كرة القدم المختلفة والتي تأثرت بالوباء بدورها.

وتم إعلان تأجيل اليورو إلى صيف العام المقبل، لتلعب في 2021 بدلًا من 2020، وكذلك دورة الألعاب الأولمبية المقررة في طوكيو.

وتسبب تأجيل اليورو في وضع مدينة سان بطرسبرج ثاني أكبر المدن الروسية تحت ضغط كبير، بسبب ضيق الوقت بين نهاية الموسم وبين بداية اليورو.

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المدينة الروسية هي من بين 12 مدينة في أوروبا تم اختيارها لاستضافة مباريات كأس الأمم الأوروبية، إضافى إلى استضافتها لنهائي دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل.

وحول ذلك، قال أليكسي سوروكين رئيس اللجنة المنظمة المحلية إن النظام الشامل الذي وضعه القائمون على اللعبة لم يتغير حتى بعد إعادة الجدولة.

وأضاف: "سنبذل قصارى جهدنا للحفاظ على جميع المواعيد المتفق عليها في البداية، فقط في محاولة لأن تسير اللعبة ومستقبلها في الاتجاه الصحيح"

وتابع: "نحن نواجه الآن حقيقة تنظيم المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا في سان بطرسبرج، قبل وقت قصير من انطلاق كأس الأمم الأوروبية المقرر التي ستستضيف المدينة بعض مبارياتها"

وأردف: "سنحتاج بالتأكيد إلى تغيير العلامة التجارية واستبدال الزخارف في المدينة، حيث أننا نواجه الالتزامات الواضحة التي تقول إن المدينة المضيفة يجب أن تعيش أجواء كل بطولة على حدى"

وأكمل: "فترة الأسبوعين ليست كثيرة، ولكن في نفس الوقت هناك يقين من قدرة جميع الأطراف المعنية على التعامل بكفاءة مع هذه المهمة في النهاية"

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يذكر أن نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي كان من المقرر إقامته في العاصمة التركية أسطنبول، ولكن لا أحد يعلم كيف ومتى وأين سيستكمل الموسم الحالي.