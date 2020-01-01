كورونا يضرب شباب ريال مدريد

فيروس كورونا ما زال يهدد كرة القدم

قررت إدارة ريال مدريد إقامة حجر صحي كامل لجميع لاعبي ومدربي فريق الكاستيا "الشباب" وذلك بعد تفاقم الإصابات بفيروس كورونا بداخله.

وكان فريق الكاستيا قد تأجلت له مباراة من قبل بسبب فيروس كورونا في نهايات أكتوبر، لذلك فهي ليست الواقعة الأولى للإصابات داخل الملكي عمومًا.

صحيفة "آس" أشارت إلى أن نتائج الاختبارات التي أقامتها إدارة الريال للاعبين والمدربين أتت سلبية، ولكنها فضلت إقحام الفريق في الحجر الصحي حتى لا تزداد عدد الحالات المصابة.

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عشرة أيام فقط هي مدة الحجر الصحي، وعلى إثرها لن يلعب الميرينجي أي مباراة حتى العاشر من شهر يناير من العام الجديد.

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إجراء الحجر يأتي في ظل سعيّ الإدارة أيضًا إلى تجنب انتقال العدوى من فريق الشباب إلى الفريق الأول، الأمر الذي قد يؤدي إلى تدمير الموسم الكروي كاملًا.

ريال مدريد الأول عانى من بعض إصابات كورونا الأشهر الماضية وغاب عدد من اللاعبين على إثرها أبرزهم إيدين هازارد، لكن أخيرًا اكتمل شفاء اللاعبين المصابين سواءً بالفيروس أو بغيره الأسبوع الماضي.

يذكر أن راؤول جونزاليس هو من يُشرف على تدريب فريق الكاستيا وقد قادهم إلى التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للشباب في الموسم الماضي.