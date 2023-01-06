كورونا والتهاب في غلاف القلب .. بايرن ميونخ يفقد مزراوي لمدة 6 أسابيع

عدوى حادة للنجم المغربي بعد انتهاء المونديال

أنباء سيئة تلقاها نادي بايرن ميونخ الألماني، بعد تأكد غياب مدافع المغربي نصير مزراوي عن الفريق لفترة قد تزيد عن شهر كامل.

مزراوي شارك مع منتخب المغرب في بطولة كأس العالم 2022، وساهم في الإنجاز الرائع الذي قام به الفريق بالحصول على المركز الرابع بالبطولة.

صحيفة "بيلد" الألمانية أكت أن اللاعب سيغيب عن بايرن لفترة تصل من 4 إلى 6 أسابيع بسبب معاناته من عدوى حادة لفيروس كورونا.

وأشارت الصحيفة إلى أن مزراوي تعرض لهذه الإصابة خلال فترة الراحة بعد المونديال، ويعاني حاليًا من التهاب في غلاف القلب سيبعده عن المباريات لفترة طويلة.

جدير بالذكر أن مزراوي البالغ من العمر 25 سنة انضم إلى بايرن الصيف الماضي بالمجان قادمًا من أياكس أمستردام، ونجح في صناعة 3 أهداف في 11 مباراة لعبها مع العملاق البافاري.