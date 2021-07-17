كورونا تهدد تحضيرات مانشستر سيتي للموسم الجديد

تحضيرات مانشستر سيتي للموسم المقبل مهددة بسبب كورونا.

تهدد جائحة فيروس كورونا تحضيرات مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي، للموسم الجديد.

ماذا يحدث داخل أروقة السيتي؟

أغلق نادي مانشستر سيتي مقره التدريبي بعد إيجابية عدد من العينات للاعبي فريقي شبابه تحت 18 سنة و23 سنة.

الفريقان كانا يستعدان لمعسكر تدريبي وبعد الخضوع إلى مسحات ظهرت إيجابية 5 عينات، وبعد عزلهم ظهرت عدة حالات أخرى؛ ما استدعى غلق مقر تدريبات النادي لمدة عشرة أيام بحسب صحيفة ذي أثليتك الإلكترونية.

كيف ستؤثر الأزمة على فريق بيب جوارديولا؟

ستؤثر الأزمة التي ضربت فرق شباب السيتي على الفريق الأول الذي يدربه بيب جوارديولا.

جوارديولا كان يخطط للاستعانة بعناصر من فرق الشباب في المباراة الودية ضد بريستون نورث إند يوم 27 يوليو الحالي.

ولا يعرف إن كان سيعود اللاعبون المصابون وقت المباراة أم لا؛ فالأمر كله مرهون بنتيجة مسحة كورونا وحالتهم الصحية.

وسيبدأ فريق مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي تحضيراته للموسم المقبل بالعودة إلى التدريبات بداية من يوم الإثنين المقبل.

وسيغيب عن السيتي عدد كبير من لاعبيه في بداية التحضيرات نظرًا لمنحهم عطلة عقب المشاركة مع بلدانهم في كوبا أمريكا أو يورو 2020.

ولن يحضر يوم الإثنين سوى فيرناندينيو وزاك ستيفين وبنجامين ميندي وجواو كانسيلو من اللاعبين الكبار.

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