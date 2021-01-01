كورونا الجديد يهدد مشاركة آرسنال في الدوري الأوروبي

القمة مع بنفيكا مهددة

تحدثت تقارير عن أن مباراة آرسنال أمام بنفيكا لحساب دور ال32 من مسابقة الدوري الأوروبي أصبحت مهددة بسبب فصيلة فيروس كورونا الجديدة.

ويفترض أن يقابل النادي اللندني نظيره البرتغالي أولاً في معقله بالعاصمة لشبونة الشهر القادم، ثم يقام لقاء العودة بعدها بأسبوع في ملعب "الإمارات".

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وذكرت "سكاي" أن آرسنال طلب من الاتحاد الأوروبي وبنفيكا أن يُلعب اللقاء الأول في أرض محايدة حتى يتمكن من السفر وحضور اللقاء.

وبعد ظهور السلالة الجديدة من فيروس كورونا، منعت حكومتي بريطانيا والبرتغال السفر بين البلدين بسبب ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس الجديد.

وينتظر أن تعلن حكومة بريطانيا حزمة جديدة من الإجراءات تمنع فيها أي شخص بدخول البلاد نهائياً إذا كان قادماً من البرتغال، بحسب التقرير.

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وأفاد التقرير أيضاً أن بنفيكا رفض طلب آرسنال وتمسك باللعب على ملعبه في الذهاب، مما يعني أن بعثة آرسنال قد تخضع للعزل لمدة 10 أيام.

البرتغال سجلت السبت الماضي 15 ألف إصابة بكورونا، الرقم الأعلى عالمياً مقارنة بعدد سكان البلد.