كورتوا ينتقد حكم مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو

تيبو كورتوا حارس مرمى فريق ريال مدريد ينتقد حكم مباراة فريقه أمام أتلتيك بلباو في الجولة الـ ١٨ من الليجا.

أعرب اللاعب البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد عن انزعاجه من نتيجة مباراة فريقه اليوم أمام نظيره أتلتيك بلباو في لقاء الجولة الـ ١٨ من الدوري الإسباني.

جاء هذا في تصريحات صحفي أدلى بها كورتوا وأكد خلالها أن حكم اللقاء لم يؤثر على نتيجته بأي شكل لكنه وجه له نقدًا بسبب قلة البطاقات الصفراء.

وقال كورتوا: "تلك النتيجة تتركنا في حالة سيئة بعد أن خسرنا المزيد من النقاط لكن سيكون علينا العمل من جديد بأقوى ما لدينا لنعود في المستقبل".

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وأضاف عن الحكم: "عندما يكون هناك لاعب يقوم بإيقاف الهجمات عن طريق التدخلات العنيفة فعليك أن تظهر له البطاقات الصفراء".

وأكمل: "رغم كل ذلك لا أعتقد أن الحكم كان سببًا في خروجنا من المباراة بتلك النتيجة، لا يمكننا أن نبدأ في التفكير بمثل تلك الأمور حاليًا".

وأنهى تصريحاته: "في بعض الأحيان الكرة ترفض الدخول للمرمى، أمام فالنسيا وفي كامب نو الأمر تكرر وكانت لدينا العديد من الفرص للتسجيل".

جدير بالذكر أن ريال مدريد كان قد تعادل للمباراة الثالثة على التوالي اليوم أمام بلباو بعد التعادل مع فالنسيا وبرشلونة في آخر لقاءين.