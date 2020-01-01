كورتوا يتراجع ويؤكد: لم أقل إن ريال مدريد بطلًا

كورتوا يتراجع عن تصريحاته حول عدم استحقاق برشلونة للقب الليجا

تراجع كورتوا عن تصريحاته حول مستقبل الدوري الإسباني في حال إلغائه، مؤكدًا أنها تم فهمها في سياق خاطئ وليس ما كان يقصده.

وعاد حارس مرمى ريال مدريد كورتوا صباح اليوم إلى التدريب في مدينة فالديبيباس الرياضية والتي ابتعد عنها اللاعبون منذ إغلاقها بسبب تفشي فيروس كورونا.

وحين انتهت التدريبات، تحدث في تصريحات جديدة حول ما قاله منذ أيام، حيث أوضح كل ما يتعلق بالجدل الناجم عن تصريحاته حول التتويج المحتمل بالليجا من قبل برشلونة.

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وقال كورتوا: "لم أقل إن ريال مدريد يجب أن يتوج بالليجا في حال ألغي الموسم ولم يتم استكماله بشكل طبيعي، لقد راهنت على قدرتنا فقط"

وأضاف: "قصدت أننا أفضل حالًا والمرشح الأبرز للتويج باللقب حتى بعد الخسارة الأخيرة من ريال بيتيس وخسارة الصدارة لصالح برشلونة"

وتابع: "ما أريد أن أوضحه هو أنني فقط على ثقة من قدرة فريقي على حسم اللقب في المباريات الـ 11 المتبقية وهذا ما نفكر فيه ونعمل من أجله"

وأردف: "العودة إلى التدريبات منحتني الكثير من المشاعر الإيجابية، استخدام القفازات والركض كان شيئًا أفتقده، كل شيء يجب أن يكون معقمًا ويجب الالتزام بإجراءات الوقاية"

وحول اللعب في ملعب ألفريدو دي ستيفانو ــ معقل الفريق الرديف ــ قال: "كان أيضًا إيجابيًا أن نلعب في ملعب يحمل اسم أحد أعظم أساطير النادي وكرة القدم حتى وإن كنا نفضل اللعب في سانتياجو بيرنابيو"

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يذكر أن خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني قد حدد بشكل أولي موعد استكمال المنافسات المحلية والتي ستكون في الثاني عشر من يونيو.