كورتوا منتقدًا زملائه: واجهنا لايبزيج نائمين!

المرينجي ذهب لألمانيا ببطاقة التأهل للدور المقبل، التي كان قد حصل عليها بالفعل من الجولة الرابعة

انتقد تيبو كورتوا؛ حارس مرمى ريال مدريد الإسباني، الأداء الذي قدمه فريقه بالأمس أمام لايبزيج الألماني، معتبرًا أن اللاعبين كانوا في حالة سبات طوال أحداث اللقاء.

الفريق الإسباني حل بالأمس ضيفًا على لايبزيج في ألمانيا، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وانتهت المباراة بخسارة المرينجي بثلاثية مقابل هدفين، وسط أداء باهت من جانب الفريق.

وقال كورتوا، في تصريحاته لـ"Movistar" عقب المباراة: "دخلنا المباراة نائمين، لم نتعامل مع المباراة بقوة وندية ودفعنا مقابل ذلك، فشلنا في الكثير من التمريرات ولم نتحكم في مجريات اللقاء، وضعنا الخصم في زاوية، كان من المفترض ألا نستقبل هدفًا ثانيًا بعد الأول، لكنهم قتلونا بالهدف الثالث في الدقائق الأخيرة".

وأضاف: "لم ندخل في أجواء المباراة، لم نتمكن من التفوق في المواجهات الثنائية، علينا أن نستيقظ، وإن كان من الوارد أن نمر بيوم سيئ، فقد خضنا الكثير من المباريات خلال فترة قصيرة، لكن ما هو غير مقبول أن نتخلى عن قوتنا".

حارس الملكي اختتم: "إذا كنا أكثر دقة، كنا سننجح في مهمتنا، لكننا لم نفعل، واستقبلنا هدفًا غير ضروريًا، لأننا لم ندافع بشكل جيد، كان يجب أن نخرج من منطقة الجزاء لمواجهة الهجمات".

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يذكر أن ريال مدريد حسم بالفعل منذ الجولة الرابعة تأهله للدور المقبل في البطولة الأوروبية، إذ يتصدر المجموعة السادسة حاليًا برصيد عشر نقاط، يليه لايبزيج بتسع نقاط، ثم شاختار بست نقاط، وأخيرًا سيلتك بنقطتين.