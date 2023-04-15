كورتوا عن الدوري: لدينا نهائي الكأس والأبطال وغيرنا لا يلعب إلا من السبت للسبت!

تيبو كورتوا يتحدث عن برشلونة بشكل مثير للجدل!

أثار تيبو كورتوا الجدل بالحديث عن فارق النقاط بين فريقه ريال مدريد وبرشلونة في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا"، عقب مواجهة قادش في الدوري الإسباني.

وقال كورتوا: "لقد لعبنا مباراة عظيمة وسيطرنا عليها وكان لدينا الكثير من الفرص، وكان من الممكن أن نسجل أكثر".

وأضاف: "كنت أتمنى أن نحتفظ بكل تلك الفرص ليوم الثلاثاء، لكن في النهاية يجب أن نعطي الحارس المنافس حقه".

وأردف عن ابتعاد فريقه عن القمة: "ذلك خطئنا، لكننا لا نزال لدينا نهائي الكأس ونلعب في دوري أبطال أوروبا، بينما الفرق الأخرى تلعب من السبت للسبت، لعبنا بشكل جيد اليوم يقودنا نحو اللقاء المقبل، علينا أن نكون في حال جيد".

جدير بالذكر أن ريال مدريد يحتل في الوقت الحالي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 62 نقطة خلف المتصدر برشلونة والذي يملك 72 نقطة.