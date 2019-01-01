بعد 269 يوم - كورتوا يحافظ أخيرًا على نظافة شباكه

إنجاز آخر يُضاف لتيبو كورتوا أمام ليجانيس

نجح تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، في الخروج بشباك نظيفة للمرة الأولى منذ 269 يومًا على ملعب "سانتياجو برنابيو" أمام ليجانيس.

ريال مدريد انتصر بخماسية نظيفة ليستعيد المركز الثاني بفارق نقطة عن برشلونة المتصدر.

وتعد هذه المرة الأولى التي ينجح فيها الكرواتي في الخروج من ملعب "سانتياجو برنابيو" دون استقبال أي هدف منذ 269 يومًا، حيث آخر مرة كانت في فبراير الماضي حينما انتصر الملكي بثلاثية نظيفة على ديبورتيفو ألافيس.

وفي 19 مباراة سابقة استقبل حارس تشيلسي السابق 24 هدفًا وكان محط انتقادات جمهور الملكي.

وقبل لقاء ليجانيس، كانت آخر مباراة لكورتوا في البرنابيو مطلع الشهر الجاري أمام كلوب بروج واستقبل هدفين وغادر بين شوطي اللقاء.

جدير بالذكر أنّ ريال مدريد لم يسجل 5 أهداف أو أكثر في الدوري الإسباني منذ مايو 2018 حينما أحرز سداسية نظيفة في مرمى سيلتا فيجو.