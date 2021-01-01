كورتوا: جاسبريني عقّد الأمور، والجماهير تستطيع الاعتماد علينا

تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد يؤكد أن الفوز على أتالانتا لم يكن سهلًا ويعد الجماهير بالمزيد!

أعرب تيبو كورتوا حارس مرمى فريق ريال مدريد عن سعادته بفوز فريقه على أتالانتا في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأمس بإياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب عقب اللقاء، وأكد خلالها أن فريقه استحق الفوز بعد أن قدم كل ما لديه أمام الضيوف.

وقال كورتوا: "نحن سعداء لكوننا صعدنا لربع النهائي، لقد لعبنا بشكل جيد والفريق كان منظمًا ووجدنا الثغرات في أتالانتا الذي ضغط بشكل أكثر من جيد".

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وأضاف معربًا عن امتنانه: "زملائي في الفريق لديهم ثقة كبيرة في، وفي طريقة لعبي وفي تحركاتي تحت المرمى".

وأكمل: "طريقة ضغط جاسبريني بلاعب على لاعب عقدت الأمور بالنسبة لنا، كان علينا أن نتحدث كثيرًا أثناء المباراة، وبعض الأحيان صرخنا في بعضنا البعض".

وأنهى كلماته: "لقد أظهرنا أننا لا نزال نتواجد هنا، وأن الجماهير تستطيع أن تعتمد على ريال مدريد من أجل سعادتها حتى النهاية".

وصرح زميله لوكا مودريتش: "أتالانتا ضغط كثيرًا، في كل مكان في الملعب ولم يتوقفوا، وهدف بنزيما جاء في الوقت الصحيح، وأعطنا الثقة لنكمل".

وتطرق للحديث عن نفسه: "عمري 35 عامًا لكنني أشعر أنني في الـ27، لا يجب أن أنظر للعمر، الأمر يتعلق بالأداء، ولا أزال أريد المزيد".

جدير بالذكر أن ريال مدريد كان قد فاز في لقاء الأمس بهدفين مقابل هدف، وتألق كورتوا في أكثر من مناسبة ومنع هدفين محققين للضيوف.