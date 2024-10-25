كورتريك ضد بيرشكوت | فيصل الغامدي "كرة نظيفة تحتاج إلى الصلابة" .. واحذر من "غرور التألق" يا مروان الصحفي!

الثنائي السعودي "يزين" مباريات بيرشكوت..

واصل الثنائي السعودي الشاب مروان الصحفي وفيصل الغامدي، الظهور في "التشكيل الأساسي" للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيرشكوت البلجيكي، في الفترة الأخيرة.

الصحفي والغامدي انتقلا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي إلى بيرشكوت، خلال الميركاتو الصيفي الماضي "2024"؛ وبعقد لمدة موسم رياضي واحد على سبيل الإعارة.

وبرز الثنائي الشاب في الفترة الأخيرة؛ ليشاركا من جديد في "التشكيل الأساسي" لنادي بيرشكوت، وهذه المرة في الخسارة (0-1) أمام كورتريك، ضمن منافسات الجولة 12 من مسابقة الدوري البلجيكي 2024-2025.

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وبهذه النتيجة.. تجمد بيرشكوت عند النقطة الخامسة، في المركز السادس عشر "الأخير" بجدول ترتيب الدوري البلجيكي، بينما هرب كورتريك من مناطق الهروب مؤقتًا، بوصوله إلى النقطة 14 في المركز "الثاني عشر".

* مروان الصحفي.. احذر من "غرور" التألق

ودخل مروان الصحفي مواجهة كورتريك، بعد أن كتب تاريخًا سعوديًا في الملاعب الأوروبية؛ بتسجيله هدفين وقيادته بيرشكوت للفوز على العملاق البلجيكي أندرلخت (2-1)، في الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري.

التألق الكبير للاعب البالغ من العمر 20 سنة، جعل جميع القنوات البلجيكية تتحدث عنه قبل مباراة كورتريك؛ بل وكانت الكاميرات تطارده خلال مواجهة الليلة، منذ عمليات الإحماء وحتى الخروج من الملعب.

كل ذلك.. ربما جعل مروان الصحفي يلعب بـ"رعونة" نوعًا ما؛ وهو ما ظهر في لعبة الهدف المحقق الذي أهدره في الدقيقة 21، بعد أن سدد الكرة بـ"شكل غريب" أمام حارس كورتريك، رغم المجهود الكبير الذي بذله في هذه اللقطة؛ من سرعة وتفوق بدني على مدافع الفريق المنافس.

وخرج الصحفي من أرضية الملعب في الدقيقة 83، بسبب إصابة عضلية؛ وذلك بعد أن لمس الكرة 40 مرة في المباراة، مع 4 تسديدات من بينهم واحدة فقط بين الـ3 خشبات؛ وهي تلك التي جاءت من الفرصة الخطيرة التي أهدرها.

* فيصل الغامدي.. كرة نظيفة تحتاج لـ"الصلابة"

أما فيصل الغامدي البالغ من العمر 23 سنة؛ فقد قدّم مباراة جيدة للغاية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيرشكوت، ضد كورتريك، مساء اليوم الجمعة.

الغامدي تحرك في كل مكان على أرضية الملعب، مع تقديمه لمحات أكثر من رائعة؛ منها الكرة التي مررها بين قدمي لاعب كورتريك، في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول، والتي حازت على إعجاب قطاع كبير من الجماهير.

وحاول متوسط الميدان السعودي الشاب، أن يغطي على قلبي الدفاع وعلى الظهيرين؛ لكن.. كان يعيبه "عدم الصلابة" عند الالتحامات مع لاعبي الفريق المنافس، حيث يكفي القول إنه كسب 4 التحامات فقط من أصل 12 شارك فيهم، سواء على المستوى الأرضي أو الهوائي.

لكن.. فيصل الغامدي تميز على مستوى التمريرات بشكل كبير؛ حيث مرر 52 كرة صحيحة من أصل 54، بنسبة نجاح وصلت إلى 96%؛ ما جعل الجماهير السعودية تتفاعل معه بوصفه بـ"اللاعب الرايق".

واعتبرت جماهير الهلال السعودي تحديدًا، أن نوعية الغامدي مناسبة للغاية للفريق الأزرق، متوقعين أن ينضم اللاعب إلى صفوف الزعيم؛ حال لم يستمر في أوروبا وقرر العودة إلى المملكة العربية السعودية.

جدير بالذكر أن فيصل الغامدي يرتبط بعقد مع نادي الاتحاد، حتى 30 يونيو من عام 2028؛ حيث لا يستطيع الانتقال أو التوقيع مع أي فريقٍ آخر؛ إلا بموافقة إدارة العميد.