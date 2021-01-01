كوتينيو يجبر برشلونة على استمرار ريكي بوتش

اللاعب سيبقى حتى 2023

حسم نادي برشلونة الإسباني، مستقبل لاعب وسط الفريق ريكي بوتش، عن طريق تمديد عقده حتى عام 2023.

العقد الحالي للاعب الوسط الشاب ينتهي في الصيف القادم، وسط أنباء حول رغبة آرسنال وبنفيكا وبورتو في الحصول على خدماته.

بوتش عانى كثيرًا هذا الموسم تحت قيادة الهولندي رونالد كومان، حيث لم يظهر بالشكل المطلوب مع الفريق الأول لبرشلونة.

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ومع ذلك أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن صاحب الـ21 سنة سيستمر مع النادي الكتالوني، بعد تفعيل البند الذي يسمح بتمديد عقده لمدة عامين.

وترفض إدارة برشلونة الإعلان عن هذا الأمر بشكل رسمي في الوقت الحالي، في انتظار ما ستسفر عنه انتخابات النادي خلال شهر يناير الجاري.

ودخل اسم ريكي بوتش في دائرة الضوء الفترة الأخيرة، باعتباره أحد أكثر الشباب الواعدين في برشلونة، رغم عدم حصوله على الفرصة الكاملة حتى الآن.

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ومن غير المتوقع أن يسمح برشلونة برحيل اللاعب على سبيل الإعارة خلال شهر يناير الجاري، بعد تأكد غياب البرازيلي فيليب كوتينيو لمدة ثلاثة أشهر نظرة لقلة الخيارات في خط الوسط.

يذكر أن اللاعب الشاب لعب 78 دقيقة فقط خلال 5 مباريات مع برشلونة بكل البطولات هذا الموسم.