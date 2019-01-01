كوتينيو أحد الحلول - ماذا يفعل مانشستر سيتي في حالة رحيل ساني؟

ازمة تواجه بيب جوارديولا قبل أيام من إغلاق سوق الانتقالات

هدوء تام لمانشستر سيتي في سوق الانتقالات الحالي، لكنه قد يتحول لعاصفة قبل أيام قليلة من نهاية الميركاتو الإنجليزي الخميس القادم.

بيب جوارديولا لم يتعاقد سوى مع لاعب الوسط الإسباني رودري من أتلتيكو مدريد، وخوزيه أنجليلينيو الظهير العائد من أيندهوفن.

المؤشرات تؤكد خطوة قادمة بإمكانية رحيل الألماني ليروى ساني إلى بايرن ميونيخ، لإصرار البافاري على ضمه.

التصريحات قادمة من نيكو كوفاتش، بأن ناديه لم ييأس، وبيب ليس متأكداً حتى الآن ليثير المزيد من التكهنات.

لماذا يريد الرحيل؟

رغم الظهور في 31 مباراة بالدوري الإنجليزي الموسم الماضي، إلا ان دور ساني أصبح فرعياً مع سيتي إلى حد كبير.

اللاعب كان متواجداً في الصورة، ولكن ليس بنفس الطريقة التي ظهر بها في موسم 2017/2018.

تهميش ساني لم يمنعه من تسجيل 10 أهداف وصناعة مثلهم مع سيتي، أهمهم على الإطلاق في شباك ليفربول بملعب الإتحاد.

ويأتي ذلك رغم إصابة كيفن دي بروينة، التي أجبرت جوارديولا على الدفع ببرناردو سيلفا بمركز خط الوسط.

ربما يعلم ساني جيداً أن عودة البلجيكي ستقلص دوره بشكل أكبر، خاصة للمستوى المبهر لسيلفا، وترشحه لجائزة أفضل لاعب في البريميرليج.

تواجد دي بروينة سيجعل بيب يُعيد سيلفا مرة أخرى للجناح الأيمن، بينما يستمر رحيم سترلينج كجناح أيسر، وساني منتظراً للفرصة من حين لآخر بجوار رياض محرز على الدكة.

الدور الذي لن يرضى به الألماني، وسط اهتمام كبير ومركز أساسي مضمون بشكل كبير جداً في بايرن ميونيخ، ليصبح الرحيل هو الخيار المنطقي.

العلاقة توترت بينه وجوارديولا الموسم الماضي، وظهر ذلك في العديد من التصريحات الصحفية، واستبعاده لأسباب سلوكية من بعض المباريات.

اللاعب ينتهي عقده في يونيو 2021، ويرفض التجديد مما يعني أن التخلي عنه أفضل لسيتي من الانتظار للعام الأخير والمخاطرة بخسارته بمبلغ ضئيل، بدلاً من المقابل المعروض حاليا بـ100 مليون يورو.

ورطة سهل الخروج منها

بالنظر لخيارات مانشستر سيتي في مركز الجناح بحالة رحيل ساني، سنجد أن بطل البريميرليج يمتلك نوعية جيدة جداً من اللاعبين.

سيتي لديه رياض محرز، رحيم سترلينج، برناردو سيلفا، ولكن 3 أجنحة عدد غير كافي أبداً لفريق ينافس على جميع الجهات.

صعوبة استبدال ساني بلاعب من نفس القيمة يقبل الجلوس على دكة البدلاء، قد يجعل بيب يتعاقد مع خيار غير مكلف مثل ديفيد نيريس نجم أياكس أمستردام أو غيره من المواهب الصاعدة.

الاحتمالية تعتبر ضعيفة لأن طموح سيتي يفرض عليه دائماً التعاقد مع أفضل اللاعبين، وخروج نجم كبير يعني قدوم نجم آخر بنفس الحجم.

الخيارات عديدة

لحسن حظ مانشستر سيتي أن مركز الجناح الأيمن يمتاز بوفرة كبيرة جداً بأوروبا في الآونة الأخيرة، بتواجد العديد من اللاعبين على أعلى مستوى.

إيفرتون جناح جريميو البرازيلي الذي تمت مراقبته من أرسنال، وتألق بشكل لافت مع بلاده في كوبا أميركا، خيار مناسب ويمكنه قبول الجلوس على الدكة.

أيضاً ويلفريد زاها جناح كريستال بالاس، المشكلة في سعره 80 مليون إسترليني، لكنه يمتلك الخبرة الكافية على التألق في البريميرليج.

وأما الحل الأمثل والذي ظهر مؤخراً، هو فيليب كوتينيو حيث لا يمانع برشلونة التخلي عنه على سبيل الإعارة مع خيار الشراء.

الأسلوب الهجومي لجوارديولا يفرض عليه استقدام لاعبين مميزين فنياً بمهارات فردية عالية، وهي القيمة التي سيخسرها في ساني، لكن التعويض ليس بتلك الصعوبة قبل الخميس القادم.

ربما تشهد الأيام الأخيرة صفقة هجومية قادمة، لتعويض الألماني الراغب في العودة لبلاده مرة أخرى من بوابة العملاق البافاري.