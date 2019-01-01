كوبو: اخترت ريال مدريد من أجل مستقبلي

لماذا فضل ميسي الصغير ريال مدريد عن برشلونة؟

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

تحدث المراهق الياباني كوبو نجم ريال مدريد المعار إلى ريال مايوركا عن أسباب وكواليس انتقاله إلى الفريق الملكي خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية.

وكان كوبو قد انتقل بشكل مفاجئ للفريق الملكي قادمًا من نادي طوكيو الياباني خلال الصيف الماضي بعدما فضله عن الفريق الكتالوني الذي اهتم أيضًا بخدمات نجمه السابق.

وعقب التعاقد معه بفترة قصيرة، خرج كوبو على سبيل الإعارة إلى ريال مايوركا من أجل أن يحصل على فرصة أكبر للمشاركة واكتساب الخبرات.

وقبل مواجهة ريال مدريد أمام ريال مايوركا، أكد كوبو أنها ستكون مواجهة خاصة سيسعى من خلالها لتقديم كل ما يمتلك، دون أن يعطي اعتبارًا لفريقه الأصلي وما شابه.

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وأضاف: "لقد انتقلت إلى ريال مدريد لأسباب شخصية تجعلني أرى مستقبلي وطموحاتي هنا، لدي الكثير من الأحلام التي أريد تحقيقها في كرة القدم"

وتابع: "في برشلونة تعلمت الكثير من الأشياء، ولكنني طالما حلمت بارتداء قميص ريال مدريد، لم أفكر كثيرًا مع وصول العرض، لدي القدرة على التأقلم في أي أجواء"

يذكر أن كوبو قد لعب في برشلونة في الفترة ما بين عامي 2011 و2015، وعقدت عليه الآمال ليكون خليفة ليونيل ميسي حيث لقب بميسي الصغير.