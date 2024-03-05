قبل مواجهة كوبنهاجن .. هالاند يخرج برد غير متوقع عن الانتقال لريال مدريد!

تصريحات مثيرة من النجم النرويجي

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رفض المهاجم النرويجي إرلينج هالاند، استبعاد إمكانية الرحيل عن صفوف مانشستر سيتي والانتقال إلى ريال مدريد في المستقبل.

هالاند يحظى بفترة مميزة مع سيتي بعد عودته من الإصابة، ويستعد لقيادة هجوم الفريق غدًا، الأربعاء، في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا أمام كوبنهاجن الدنماركي.

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وقال صاحب الـ23 سنة في المؤتمر الصحفي للمباراة عن إمكانية انتقاله لريال مدريد:"لدي العديد من الأشخاص المقربين لي هنا، أنا سعيد جدًا بمن حولي، المدرب والطاقم الفني والإدارة واللاعبين، ولكن أنت لا تعرف أبدًا ما يخبئه المستقبل لك".

وعن إمكانية تجديد عقده مع سيتي:"أركز فقط على ما يحدث في أرض الملعب، هناك العديد من المباريات المتبقية هذا الموسم، لذلك كل تفكيري ينصب على هذا الأمر".

اقترابه من التوقيع لكوبنهاجن في 2016:"نعم، كنت مهتمًا بالأمر، كنت سأنتقل وقتها لفريق تحت 19 سنة، لهذا السبب ذهبت وارتديت القميص رقم 9 وعليه اسمي، مصيري اختلف ولكني ما زلت أحتفظ بهذا القميص في منزلي".

جدير بالذكر أن سيتي يلعب غدًا، ضد كوبنهاجن وهو قريب من التأهل لدور الثمانية من دوري الأبطال، وذلك لفوزه بنتيجة 3/1 على أرض الفريق الدنماركي بالذهاب.

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