بعد ما حدث في كوبا أمريكا.. برشلونة ينتظر تعويضه بمليون يورو من الفيفا!

هل يتحقق؟

ينتظر برشلونة تعويضًا كبيرًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم بعد إصابة مدافع الفريق دونالد أراوخو، خلال مشاركته مع منتخب أوروجواي في بطولة كوبا أمريكا.

وتعرض أراوخو لإصابة عضلية في الفوز على البرازيل أمس الأحد، بربع نهائي البطولة التي تحتضنها الولايات المتحدة الأمريكية، وسط تقارير تفيد بغيابه نحو شهرين.

وحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن نادي برشلونة سيحصل على تعويض كبير من الفيفا، حال استمر غياب أراوخو لمدة شهرين.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضافت: "سيحصل برشلونة على 20 ألفا و548 يورو، عن كل يوم غياب للاعب بعد 3 أغسطس المقبل (أول يوم في الإصابة بعد الـ28 يومًا المحددة في لائحة الفيفا)".

وأوضحت أن العد التنازلي سيبدأ يوم 3 أغسطس، وإذا صدقت التوقعات بشأن ابتعاده شهرين، قبل الحصول على التصريح الطبي، فهذا يعني أن النادي قد يحصل على تعويض يقترب من مليون يورو (719 ألفًا و180 يورو).

وحسب برنامج حماية الأندية التابع للفيفا، فإنه يتم تعويض الفرق حال إصابة لاعبيها الدوليين، بتعويض يومي يصل إلى 20 ألفا و548 يورو، بحد أقصى 365 يومًا وبحد أقصى للمبلغ يصل إلى 7.5 مليون يورو.