تأجيل كوبا أمريكا يهدد مشاركة قطر

ما هي تبعات تأجيل كوبا أمريكا للعام 2021

يهدد تأجيل بطولة كوبا أمريكا من صيف 2020 إلى 2021 منتخبي قطر وأستراليا المشاركان كضيوف في النسخة المقبلة من البطولة.

الاتحاد الأمريكي أعلن تأجيل البطولة لمدة عام كامل للسماح للأندية باستكمال دورياتهم بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية إنّ تأجيل كوبا أمريكا لعام كامل قد يحرم قطر وأستراليا من التواجد في نسخة 2021 وذلك بسبب ارتباطهما بالتصفيات المؤهلة لكاس آسيا 2023 والمونديال في 2022.

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وأوضحت الصحيفة أنّ تعليق المباريات الدولية والتصفيات الجارية حاليًا يعني تمديد فترتها، مما قد يجعل قطر وأستراليا يخوضان لقاء دولية في يونيو 2021 وقد يصعب عليهما لعب بطولة كوبا أمريكا.

وكان المنتخب القطري قد شارك في نسخة 2019 وخرج من الدور الأول بعد ظهوره بمستوى رائع وخطف التعادل مع باراجواي والخسارة بصعوبة أمام كولومبيا.

منتخب قطر حقق بطولة أمم آسيا في 2019 ويرغب في المنافسة على اللقب في نسخة 2023 كما يهتم كثيرًا بالاستعداد لكأس العالم المقام على أرضه في 2022.

جدير بالذكر أنّ أمم أوروبا 2020 قد تأجلت أيضًا إلى عام إضافي بعد أن وافق الاتحاد الأوروبي على تمديد فترة خوض المباريات للأندية على أن تنتهي قبل 30 يونيو.