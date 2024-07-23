توابع ضربات الكوبا .. ميسي وسواريز يصدمان جماهير كرة القدم في أمريكا!

إعلان رسمي مُحبط من رابطة الدوري الأمريكي

أعلنت رابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم يوم الاثنين أن ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي لن يلعب في مباراة كل النجوم هذا الأسبوع.

وجاء ذلك بعد 8 أيام من مغادرة النجم الأرجنتيني مباراة منتخب بلاده في نهائي كوبا أمريكا أمام كولومبيا، بسبب إصابة في الكاحل.

كما سيغيب زميل ميسي في الفريق، الأوروجواياني لويس سواريز عن المباراة، بسبب ألم في الركبة، بينما سيلعب النجمان سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا، لاعبا إنتر ميامي الأمريكي المباراة بشكل طبيعي.

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وتقام مباراة "كل النجوم"، غدًا الأربعاء في كولومبوس بولاية أوهايو، بين أفضل نجوم الدوري الأمريكي وأفضل المواهب من الدوري المكسيكي.

وكانت الجماهير الأمريكية تمني النفس أن يسجل ميسي ظهوره الأول في مباراة كل النجوم، بعد انضمامه إلى إنتر ميامي في يوليو 2023، لكن الإصابة حالت دون حدوث ذلك.

يذكر أن إنتر ميامي افتقد جهود ليونيل ميسي على مدار تواجده مع منتخب بلاده في منافسات كوبا أمريكا، ومن ثم غاب أيضًا عن مباراتي ميامي الماضيتين في الدوري الأمريكي للمحترفين.

وفاز إنتر ميامي على تورونتو إف سي وشيكاغو فاير، يومي الأربعاء والسبت على التوالي، ليواصل صدارته جدول المجموعة الشرقية بالدوري الأمريكي برصيد 53 نقطة وبفارق 5 نقاط عن ملاحقه سينسيناتي.