أليسون محذرًا زملاءه: لا مجال للخطأ أمام الأرجنتين

حارس مرمى البرازيل لا يجد نفسه بطلًا في الفريق

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

حذر أليسون بيكر حارس مرمى البرازيل زملاءه من الوقوع في أي خطأ أمام ليونيل ميسي، مؤكدًا أنه لا مجال للخطأ أمام النجم الأرجنتيني.

وتلتقي البرازيل مع الأرجنتين في نصف نهائي كوبا أمريكا فجر الأربعاء، وقد سبق لحارس المرمى أن واجه ميسي مرتين مع ناديي روما وليفربول وكانت له الغلبة في المرتين، إذ خطف بطاقة التأهل لنصف نهائي ونهائي دوري أبطال أوروبا مع الفريقين على الترتيب.

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اللاعب أبدى ثقته في المنتخب، بقوله "أثق في فريقي وعملي وقدرتنا على تقديم مباراة كبيرة، علينا أن نكون جاهزين لكل شيء".

"روما وليفربول تجربتان مختلفتان تمامًا، من حُسن الحظ أن كلًا منهما كانت قصة جميلة في حياتي. الفريقان يلعبان كرة جماعية، فريقنا يلعب مثلهما، لقد عشت تجربتين مهمتين".

"لكن في مباراة مثل تلك، لا مجال للخطأ أمام الأرجنتين، الجميع مطالب ببذل قصارى جهده".

وعن أدائه الممتاز ودوره المهم مع البرازيل خاصة خلال ركلات الترجيح أمام باراجواي، قال أليسون أنه لا يجد نفسه بطلًا.

مضيفًا "لا أجد نفسي بطلًا، أنا أقوم بالتصدي للفرص والآخرون لا يترجمون فرصهم لأهداف، هذا ليس جيدًا. نعلم جميعًا أن كرة القدم تمتلئ بالتفاصيل خلال المباراة، لذا علينا أن نكون جاهزين لكل السيناريوهات".

يُذكر أن الأرجنتين وصلت نصف النهائي بعدما هزمت فنزويلا بهدفين دون رد، فيما تخطت البرازيل منتخب باراجواي بركلات الجزاء الترجيحية.