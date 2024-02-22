كواليس مثيرة .. رقم فلكي دفع ليفربول للهروب من التعاقد مع مبابي!

الفرنسي حسم اتفاقه مع ريال مدريد واتفق على عقد مدته 5 سنوات

لا يزال اسم كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، يتصدر وسائل الإعلام العالمية الرياضية، حيث يتحدث الجميع عن وجهته المقبلة ورحلة مفاوضاته مع ريال مدريد.

وكان نجم البي إس جي، قد أعلن رحيله عن نادي العاصمة الفرنسية بنهاية الموسم الحالي، وأفادت تقارير صحفية، بأنه حسم اتفاقه مع ريال مدريد واتفق على عقد مدته 5 سنوات.

وكشفت صحيفة "فوت ميركاتو"، أسرارًا جديدة من رحلة مفاوضات مبابي الطويلة مع ريال مدريد، مؤكدة أن إدارة باريس سان جيرمان كانت تفكر في بيع النجم الفرنسي في صيف 2022، لكن بشرط رحيله لأي نادٍ غير ريال مدريد.

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وأشارت إلى أن ليفربول كان المستهدف من هذا العرض وكان لديهم الرغبة بالفعل في التعاقد مع مبابي، لكنهم صدموا بطلبات النادي الباريسي والذي طلب 400 مليون يورو، مقابل التنازل عن خدمات كيليان.

وأوضحت "فوت ميركاتو"، أن مبابي كان قد اتخذ قراره النهائي بشأن الرحيل عن باريس سان جيرمان يوم 7 يناير الماضي، لكن ناصر الخليفي، رئيس النادي طلب تأجيل المقابلة، حيث كان يدرك أن اللاعب قرر بالفعل الرحيل، على أمل حدوث تطور جديد في الوضع.

وختمت الصحيفة: "الأمور الآن محسومة لريال دريد، فنبرة مبابي مطمئنة، ولا يمكن العودة إلى الوراء هذه المرة. لأن كيليان لا يفكر حاليًا بالمال وإلا لاستمر في باريس. وبغض النظر عن العرض الجديد، فهو يريد خوض تجربة جديدة للفوز بألقاب جديدة، جماعية وفردية".