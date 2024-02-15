كواليس مثيرة .. تسونامي في ريال مدريد بعد قرار مبابي والثلاثي الكبير يتحكم بالصفقة!

لم يتم إبلاغ أنشيلوتي وطاقمه بالحقيقة حتى الآن

كشفت تقارير صحفية، أن القرار الذي أعلنه النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان بنهاية رحلته في "حديقة الأمراء"، قد أحدث "تسونامي" في مدينة ريال مدريد الرياضية "فالديبيباس".

وكان كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان قد أبلغ ناصر الخليفي، رئيس النادي، بقراره النهائي وهو الرحيل عن حديقة الأمراء بنهاية عقده في الصيف المقبل، بينما تشير كل المؤشرات إلى اقتراب كيليان من ريال مدريد.

وأشارت شبكة "ريليفو"، إلى أن المدربين أو اللاعبين والمديرين قاموا بإرسال رابط الخبر لبعضهم البعض عبر الرسائل، والتعليق على كل التفاصيل، لكن الحقيقة هي أن الضجة في " فالديبيباس" مستمرة منذ أسابيع، وكان الجميع هناك يتوقعون الأمر.

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وأوضحت أن صفقة انتقال مبابي إلى ريال مدريد يديرها عدد قليل من الأشخاص، على رأسهم فلورنتينو بيريز، رئيس النادي الملكي الذي يتواصل بشكل مباشر مع اللاعب، حيث أن كيليان أبلغه في يناير الماضي أنه سيرتدي اللون الأبيض قريبًا.

وتابعت: "هناك شخصيات ذات وزن ثقيل في مجلس إدارة ريال مدريد مثل خوسيه أنجيل سانشيز أو جوني كالافات، هم جزء من الصفقة، فالأول هو المسؤول عن التواصل مع المقربين من مبابي للتوصل إلى اتفاق، خصوصًا مع والدته فايزة العماري ومحاميته دلفين فيرهايدن".

وواصلت "ريليفو": "على الرغم من أن الصفقة يتم تنفيذها بسرية تامة، إلا أن مسؤولي الريال يعتبرون وصول مبابي إلى مدريد أمرًا مفروغًا منه، ويتردد أحاديث عن أنه وقع بالفعل للملكي، لكن لم يتم إبلاغ أنشيلوتي وطاقمه بالأمر".

وتؤكد مصادر مقربة من باريس سان جيرمان، أن قرار مبابي بعدم استكماله للسنة الاختيارية من عقده المتبقي مع النادي، يعود إلى نية الفتى الفرنسي لارتداء اللون الأبيض في الموسم المقبل، ولا يرجحون خيار دخول نادٍ ثالث إلى المشهد.