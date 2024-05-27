كواليس مثيرة .. الهلال يتنازل كثيرًا لـ"التخلص" من نجمه!

جديد ميركاتو نادي الهلال..

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اقترب نادي الهلال السعودي، من "بيع" عقد أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم؛ ضمن خطة الإحلال والتجديد، استعدادًا للموسم الرياضي القادم 2024-2025.

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الهلال قدّم موسمًا رائعًا في 2023-2024؛ حيث توّج بثنائية دوري روشن السعودي للمحترفين والسوبر المحلي، مع احتمالية خطف اللقب الثالث؛ عندما يواجه النصر، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، مساء يوم الجمعة القادم.

وفي هذا السياق.. أعلنت صحيفة "bolavip"، تقدم المفاوضات بين نادي فلامنجو البرازيلي والزعيم الهلالي؛ لشراء عقد نجم السامبا ميشايل ديلجادو، في الميركاتو الصيفي القادم.

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الصحيفة البرازيلية كشفت مساء اليوم الإثنين، عن أن الهلال طلب مبلغًا يُقدر بـ8 ملايين يورو "32.5 مليون ريال سعودي"؛ من أجل "بيع" عقد ميشايل، بشكل نهائي.

وأشارت إلى أن العملاق البرازيلي، غير قادر على دفع المبلغ الذي يطلبه الزعيم؛ لذلك تفاوض مع الإدارة الهلالية، خلال الساعات الماضية؛ من أجل تخفيض المبلغ.

وشددت الصحيفة على أن رغبة الهلال، في التخلص من ميشايل ديلجادو، بالإضافة إلى العلاقة القوية مع فلامنجو؛ جعلتا مسؤولي العملاق السعودي، يرحبون بتخفيض المبلغ المطلوب للتخلي عن اللاعب.

وأوضحت الصحيفة أن الصفقة المرتقبة؛ بانتقال ميشايل من الهلال إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي فلامنجو، قد تتراوح قيمتها بين 4 إلى 6 ملايين يورو "16 إلى 24.5 مليون ريال سعودي".

ميشايل مثّل فلامنجو، في الفترة من يناير 2020 إلى يناير 2022، قبل الانتقال إلى الهلال، الذي لعب معه 101 مباراة، مسجلًا 20 هدفًا وصانعًا 25 آخرين.

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