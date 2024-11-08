كواليس غرفة ملابس الملكي.. لاعبو ريال مدريد يعترفون بخطئهم ويعدون أنشيلوتي بالتغيير!

هل تكون بداية تصحيح المسار؟

خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة ريال مدريد وأوساسونا في الدوري الإسباني، قال كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق الملكي، أنهم "عرفوا الخطأ والحل" لما يمر به الملكي هذه الفترة.

ربما يكون هذا التصريحات ثمرة للقاء كاشف حدث داخل غرفة ملابس ريال مدريد بين أنشيلوتي واللاعبين، تم فيه وضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بالفترة المحبطة التي يمر بها الفريق.

صحيفة "ماركا" أشارت إلى أن اجتماعًا جرى مؤخرًا كان أنشيلوتي فيه مندفعًا بشكل كبير، ولم يكن أكثر قوة من هذه الحالة فيما مضى.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

تمت المكاشفة ومواجهة اللاعبين بأخطائهم، والاتفاق على أن اللاعبين الكبار عليهم المرور بالفريق من الفترة الحالية، وليس اللاعبين الشباب الذين سيظلمون في وضعية كتلك.

والتزم اللاعبون والجهاز بالتغيير وإيجاد الحلول، والانصياع بشكل جيد للإعداد البدني، والمؤشرات في تدريب الخميس كانت إيجابية بشكل كبير ومنعكسة على أرضية "فالديبيباس".

الأجواء كانت إيجابية لكنها مشوبة بالتوتر، واعترف الكل بخطئه وتسببه في وضع ريال مدريد بموقف حرج، وعليهم الآن مواجهة المشكلة بجدية أكبر.