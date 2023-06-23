كواليس سرية في صفقة مارسيلو بروزوفيتش .. "مكالمة برشلونة وعمولة النصر"

أسرار مفاوضات النصر وبرشلونة الإسباني مع مارسيلو بروزوفيتش

لا أحد يعلم حتى الآن، ما هو قرار النجم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، متوسط ميدان نادي إنتر الإيطالي؛ بعد عرضي النصر وبرشلونة الإسباني؛ لضمه في الميركاتو الصيفي الحالي.

إنتر قرر التخلي عن بروزوفيتش "30 سنة"، في الميركاتو الصيفي الحالي؛ من أجل موازنة اللعب المالي النظيف، والتمكن من ضم نجوم جدد، استعدادًا للموسم الرياضي القادم.

وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي نيكولو شيرا، إغراء نادي النصر للنجم الكرواتي، بعقد لمدة 3 مواسم وبراتب سنوي يُقدر بـ20 مليون يورو؛ لإقناعه بالانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

وأشار شيرا عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إلى أن وكلاء بروزوفيتش، يضغطون عليه من أجل قبول عرض العالمي؛ خاصة أنهم سيحصلون على عمولة ضخمة، تصل إلى 4 ملايين يورو.

وكشف الإعلامي الرياضي، عن أن وكيل إيطالي، بالإضافة إلى البرتغالي ديكو، المدير الرياضي الجديد لنادي برشلونة، يتحدثون باستمرار مع مارسيلو بروزوفيتش؛ لإقناعه بعرض الفريق الإسباني.

وأوضح نيكولو شيرا، أن نجم إنتر الإيطالي، يفضل عرض برشلونة، بعد محادثاته الأخيرة مع ديكو؛ الذي يقود المفاوضات بنفسه.