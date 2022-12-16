كواليس جديدة .. خطاب الكرة الذهبية قد يحرم بنزيما من التواجد في النهائي!

هناك أزمة بين بنزيما وديشان

كواليس جديدة من معسكر المنتخب الفرنسي، تخص إمكانية ظهور كريم بنزيما مع الفريق في نهائي كأس العالم أمام الأرجنتين يوم الأحد القادم.

بنزيما تعرض للإصابة قبل انطلاق البطولة وغادر قطر ليقضي فترة راحة قصيرة، قبل العودة مرة أخرى إلى ريال مدريد للاستعداد لاستئناف الموسم الكروي.

وخلال الساعات القليلة الماضية، انتشرت بعض الأنباء حول ظهور بنزيما ضمن قائمة فرنسا بشكل شرفي، كخطوة تكريمية له، بل وصل الأمر إلى إصرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على وجوده.

ولكن صحيفة "ليكيب" الفرنسية أكدت أن هناك أزمة بين بنزيما وديدييه ديشان مدرب الفريق، بسبب عدم قيام نجم ريال مدريد بتوجيه الشكر له في حفل تتويجه بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2022.

ومن غير الواضح حتى الآن إمكانية تواجد بنزيما في قطر للظهور أمام الأرجنتين، رغم كل التلميحات حول وجوده مع الفريق بصورة شرفية دون المشاركة في المباراة النهائية.

جدير بالذكر أن بنزيما ظهر مؤخرًا في إحدى المباريات الودية مع ريال مدريد، وهو ما يُصعب من إمكانية لعبه ضد منتخب التانجو لابتعاده عن أجواء المونديال.