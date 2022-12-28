كواليس تظهر لأول مرة.. فيلم وثائقي عن الفترة الحرجة في تاريخ برشلونة

تفاصيل من داخل البيت الكتالوني

فيلم وثائقي جديد من 5 أجزاء يصدر عن فترة شديدة الحرج في تاريخ برشلونة، وهي الفترة بين يناير 2020 وأغسطس 2022.

خلال تلك الفترة حدثت أشياء كثيرة في برشلونة بدءًا من الهزيمة القاسية 8-2 من بايرن ميونخ، مرورًا برحيل الرئيس السابق جوسيب ماريا بارتوميو، ومفاوضات تجديد عقد عثمان ديمبيلي، وانتهاء بالتوهج الكبير للنجمين الشابين بيدري وجافي.

خلال تلك الفترة أيضًا حدث شيء من بين الأهم في تاريخ النادي، وهو رحيل الأسطورة ليونيل ميسي، ومن غير الواضح ما إذا كان سيتم تناوله بشكل تفصيلي أم إن النجم المتوج بكأس العالم بات إنتاج مواد فيلمية خاصة به من حقوق ناديه الحالي باريس سان جيرمان فقط.

على كل حال، يصدر الفيلم اليوم على كل المنصات، وهو المنتج من قبل استوديوهات برشلونة، وبالتشارك مع "أمازون برايم" التي تعرضه عبر منصاتها المختلفة.