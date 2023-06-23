كواليس الصفقة وأول تعليق من اللاعب.. كيف خطف الهلال روبن نيفيش قبل برشلونة؟

كيف حسم نادي الهلال صفقة روبن نيفيش؟

نجح نادي الهلال، في التعاقد مع النجم البرتغالي روبن نيفيش، متوسط ميدان وولفرهامبتون الإنجليزي، في عقد لمدة 3 مواسم، بداية من العام الرياضي القادم 2023-2024.

الهلال سخر في فيديو الإعلان عن صفقة نيفيش "26 سنة"، من نادي برشلونة الإسباني، الذي حاول التعاقد مع اللاعب، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه "كيف نجح الزعيم في خطف الصفقة من برشلونة؟!"؛ وهو ما يجيب عنه الإعلامي الرياضي نواف العقيل، عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر".

العقيل نقل عن الإعلاميين جون بيرسي وستيف مادلي، الثنائي المقرب للغاية من وولفرهامبتون، إن خورج مينديش، وكيل أعمال نيفيش، أحضر عرضين إلى إدارة النادي الإنجليزي، من الهلال وبرشلونة.

وأشار إلى أن وولفرهامبتون، كان يريد بيع روبن نيفيش، قبل نهاية الشهر الحالي "يونيو 2023"؛ من أجل نظام اللعب المالي النظيف.

وأوضح نواف العقيل، أن إدارة النادي الإسباني من ناحيتها، لم تستطع توفير أموال الصفقة بهذه السرعة، في الوقت الذي لم يرغب فيه اللاعب البرتغالي، أن ينتظر كثيرًا.

ولفت العقيل، إلى أنه أمام كل هذه الأحداث، ترك مسؤولو النادي الإنجليزي، الحرية إلى نيفيش ليقرر مستقبله؛ وهنا اختار اللاعب، الانتقال إلى نادي الهلال، بدلًا من برشلونة.

ومن ناحيته.. وجّه روبن نيفيش، رسالة إلى جماهير الهلال، عبر حساب النادي الرسمي بتطبيق "سناب شات"، فور إتمام الصفقة، معربًا فيها عن تشوقه لتمثيل الزعيم، ورغبته في تحقيق العديد من الألقاب معه.