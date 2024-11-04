ريال مدريد أخفى الخبر عن فينيسيوس.. كواليس الساعات الأخيرة قبل صدمة الكرة الذهبية!

ريال مدريد أخفى الخبر عن لاعبه...

كشفت تقارير صحفية عن كواليس الساعات الأخيرة، داخل نادي ريال مدريد، قبل الإعلان عن جائزة الكرة الذهبية لعام 2024، والتي فاز بها رودري، نجم مانشستر سيتي.

وحقق رودري، جائزة الكرة الذهبية، الأسبوع الماضي، متفوقًا على فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، والتي كانت تشير التوقعات إلى فوزه بالجائزة، قبل أن يحسمها اللاعب الإسباني.

وبحسب التقرير الذي نشرته إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، فإن المقربون من فينيسيوس جونيور، كان لديهم شك، في فوز اللاعب البرازيلي، بالجائزة وبالفعل تواصلوا مع إدارة ريال مدريد، يوم الجمعة 25 أكتوبر.

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وأشار التقرير إلى أن إدارة ريال مدريد، قررت ألا تخبر اللاعب او المقربين منه، بأي شيء تجنبًا لتشتيت ذهن فينيسيوس، قبل مواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة، في الدوري الإسباني، والتي أقيمت يوم السبت 26 أكتوبر.

وكانت تسعى إدارة الميرينجي، إلى ابعاد اللاعب عن أي ضغوطات قبل المباراة، ولكن في النهاية دخل الميرينجي اللقاء وخسر برباعية نظيفة على ملعب سانتياجو برنابيو.

جدير بالذكر أن إدارة ريال مدريد، قررت صباح يوم الإعلان عن الجائزة، عن ذهاب أي فرد من أفراد النادي، إلى العاصمة الفرنسية باريس، حيث مقر توزيع الجوائز، بعد علمهم بخسارة النجم البرازيلي، جائزة الكرة الذهبية.