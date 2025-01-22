كواليس الأشهر الأخيرة.. ليفربول يعلن طرح وثائقي "حقبة يورجن كلوب"

مدرب لن ينساه جمهور الريدز أبدًا

أعلن نادي ليفربول طرح فيلمه الوثائقي بالشراكة مع منصة "أمازون برايم" والذي يحمل عنوان "من المشككين إلى المؤمنين بحقبة يورجن كلوب في ليفربول".

الطرح سيكون حصريًا ولأول مرة في المملكة المتحدة ودول الشمال الأوروبي حصريًا على Prime Video في 28 فبراير 2025، بعد أن تم إطلاق المقطع الدعائي الرسمي للفيلم الوثائقي على وسائل التواصل الاجتماعي للنادي يوم الثلاثاء

سيتناول الفيلم الوثائقي الذي أنتجته "أمازون برايم" رحلة كلوب التي استمرت تسعة أعوام في ملعب أنفيلد ولقطات من خلف الكواليس تخص الأشهر الستة الأخيرة للمدرب الألماني في منصبه مدربًا للريدز.

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سيكون الفيلم عبارة غن سلسلة مكونة من أربعة أجزاء، متضمنة مقابلات مع شخصيات رئيسة في حقبة كلوب مثل فيرجيل فان دياك وترينت ألكساندر آرنولد وأليسون بيكر وبيب ليندرز وآندي روبرتسون وكورتيس جونز وهارفي إليوت بالإضافة إلى مقابلات حصرية مع المدرب السابق.

كما شارك لاعبون سابقون مثل جايمي كاراجر وآدم لالانا في الفيلم، بينما قدم المؤلف والصحفي الألماني رافائيل هونيجشتاين إسهامه بالعديد من مواضع ردود الفعل.

وقد وصل كلوب إلى أنفيلد في عام 2015 بعد فترة ناجحة في بوروسيا دورتموند، تسعة أعوام كان كلوب فيها المهندس الرئيسي في إعادة بناء فريق ليفربول وقيادته إلى قمة كرة القدم العالمية.

تحت تدريبه، فاز ليفربول بلقب الدوري التاسع عشر بعد غياب 30 عامًا عن حصد اللقب، وكذلك حقق دوري أبطال أوروبا السادس في تاريخ الريدز، إضافة إلى العديد من الألقاب المحلية.