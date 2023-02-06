المقربون فقط .. كواليس احتفال رونالدو بعيد ميلاده

رونالدو أتم عامه الـ38 يوم أمس الأحد

احتفل كريستيانو رونالدو نجم النصر يوم أمس الأحد بعيد ميلاده الـ38 في العاصمة السعودية الرياض، وذلك بعد أيام من نجاحه في إحراز هدفه الأول في الدوري السعودي.

رونالدو وقع عقدًا مع النصر يمتد حتى صيف 2025 مقابل نصف مليار يورو تقريبًا، وقد احتفلت صديقته جورجينا بعيد ميلادها الشهر الماضي في أحد أشهر مطاعم العاصمة السعودية.

واقتصر حفل عيد ميلاد رونالدو يوم أمس على عدد قليل من الأشخاص المقربين له، وقد شهد تواجد 3 كعكات لعيد الميلاد.

ميجيل بايشو وجوزيه سيميدو تواجدا في الحفل وهما من أقرب أصدقاء رونالدو، كما سبق لباشيو أن زامله في سبورتينج لشبونة، وقد تواجد كذلك الصحفي في إذاعة إل تشيرينجيتو "إيدو أجويري" وزوجته جوليا سالمين، إذ تجمعهما علاقة مقربة مع رونالدو وعائلته، وشهد الحفل أيضًا حضور مدير أعماله ووكيله الجديد ريكي ريجوفي بجانب ميجيل ماركوس المسؤول عن صحته الشخصية.

يُشار إلى أن رونالدو سجل أول أهدافه مع النصر خلال مواجهة الفتح في الجولة الأخيرة من دوري روشن السعودي، وقد سجله من ركلة جزاء في الوقت القاتل لينقذ فريقه من الخسارة ويعيده إلى الرياض بنقطة التعادل 2-2.