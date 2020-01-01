كواريزما معروض على بوكا جونيورز وريفير بليت

لاعب برشلونة وإنتر السابق يقترب من قطبي الأرجنتين

يقترب ريكاردو كواريزما، لاعب قاسم باشا التركي، من الرحيل عن أوروبا واللعب في الدوري البرازيلي أو الأرجنتيني خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

كواريزما سبق ولعب لصالح عدد من الفرق الأوروبية على رأسها برشلونة وإنتر ومن أهم نجوم منتخب البرتغال.

وقالت صحيفة TNT الأرجنتينية إنّ نادي سانتوس البرازيلي يرغب في الحصول على خدمات صاحب الـ 36 عامًا استمرارًا لموجة تعاقد الفرق البرازيلية مع لاعبين نجحوا في أوروبا مثل خوانفران وداني ألفيس في ساو باولو وفيليبي لويس مع فلامنجو.

ونقلت الصحيفة تصريحات وكيل أعمال اللاعب، أوسكار دياز، الذي أكد فيه وجود محاولات لبيع اللاعب إلى بوكا جونيورز أو ريفير بليت الأرجنتيني خلال الفترة المقبلة.

وكان دانييلي دي روسي آخر الأوروبيين الذين انضموا إلى صفوف بوكا جونيورز ولكنّه أعلن اعتزاله كرة القدم بصورة نهائية منذ عدة أيام.

جدير بالذكر أنّ ريفير بليت وصل إلى نهائي كوبا ليبرتادوريس في 2019 ولكنّه خسر في الوقت بدل الضائع من فلامنجو ليفشل في التتويج باللقب للعام الثاني على التوالي.