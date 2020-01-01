كوارث الدوري الأوروبي.. مورينيو يشكو قصر مرمى في مقدونيا!

واقعة طريفة للغاية..

كشف جوزيه مورينيو، المدير الفني لتوتنهام، أن ناديه قد طلب من شكينديا المقدوني تغيير المرمى بسبب صغر حجمه، وذلك قبل مبارتهما التي أقيمت يوم الخميس في الدور الثالث من تصفيات الدوري الأوروبي.

وكان توتنهام قد تمكن من عبور بوابة شكينديا بالفوز عليه بثلاثية لهدف في مقدونيا، ليصل إلى الدور التمهيدي الأخير قبل المجموعات ويلتقي مع مكابي حيفا في إنجلترا يوم 1 أكتوبر المقبل.

السبيشال وان بعد المباراة كشف أن أحد حراس مرمى توتنهام ذهب إليه وأخبره أن المرمى أصغر من الطبيعي، ليذهب بنفسه لتفقده ويتأكد من الأمر ثم يتواصل مع المسؤولين وتُحل الأزمة.

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مورينيو قال للصحافة "قبل المباراة كان الوضع مضحكًا حقًا لأن حارس مرمى أتى وأخبرني أن المرمى صغيرًا. ذهبت لأرى، يقضي الحراس وقتهم دائمًا هناك، لذلك فهم يعرفون".

كما أضاف "شعرت على الفور أن هناك شيئًا خاطئًا وجلبنا مندوب الاتحاد الأوروبي واكتشفنا أن أبعاد المرمى مختلفة عن الأبعاد الطبيعية بمقدار 5 سم، وطالبنا بالحصول على مرمى بأبعاد صحيحة".

وأتم متحدثًا عن المباراة "لم نلعب بشكلٍ رائع ولكننا في النهاية تمكنا من القيام بمهمتنا على أكمل وجه".

يذكر أن توتنهام سوف يلتقي يوم الأحد المقبل مع نيوكاسل في الجولة الثالثة من البريميرليج، قبل مواجهة مكابي حيفا ثم الذهاب إلى أولد ترافورد في قمة ستجمعه مع مانشستر يونايتد يوم 4 أكتوبر.