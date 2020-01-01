كهنة نابولي يرفضون إطلاق اسم مارادونا على ملعب النادي

تاريخ عظيم لمارادونا في نابولي

يبدو أن الطريق إلى تسمية ملعب نابولي باسم دييجو أرماندو مارادونا لن يخلو من العقبات والصعوبات، رغم الإرادة الشعبية للجماهير.

سالفاتوري جوليانو أحد الكهنة في نابولي، أبدى اعتراضه على هذه الخطوة، في رسالة نشرتها بعض الصحف الإيطالية.

وقال الكاهن:"يجب أن يتم تسمية ملعب سان باولو على اسم القديس الذي أحضر لنا اليسوع".

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وأضاف:"بكل تواضع نشعر بالمسؤولية تجاه هذه القضية، لذلك هناك حل وسط بتسمية الملعب سان باولو مارادونا، كما هو الحال في ميلان حيث يوجد سان سيرو ميازا".

25 نوفمبر 2020

نابولي يدرس تسمية ملعبه

يدرس نادي نابولي الإيطالي تغيير اسم ملعبه من "سان باولو" إلى دييجو مارادونا بعد رحيل الأسطورة الأرجنتينية عن عالمنا.

دييجو مارادونا، أسطورة الأرجنتين ونابولي، توفي اليوم، 25 نوفمبر 2020، بعد تعرضه لأزمة قلبية.

وفاة مارادونا هزّت العالم وعبّر جمهور كرة القدم وكذلك أساطير اللعبة ونجومها وأنديتها عن حزنهم لفقدان النجم الأرجنتيني.

وكشفت تقارير صحفية أنّ نابولي يدرس إمكانية تغيير اسم ملعب المباراة الخاص به من "سان باولو" إلى دييجو مارادونا، وذلك تخليدًا للاعب الذي قاد فريق الجنوب لحصد الألقاب في ثمانينيات القرن الماضي.

كما طلب عمدة المدينة من رئيس نادي نابولي تغيير اسم الملعب في أسرع وقت ممكن تقديرًا لما قدّمه مارادونا.

Intitoliamo lo Stadio San Paolo a Diego Armando Maradona!!!

— Luigi de Magistris (@demagistris) November 25, 2020

وحقق دييجو العديد من البطولات أبرزها الدوري الإيطالي مع نابولي وكأس العالم رفقة الأرجنتين عام 1986.

وعانى صاحب الـ60 عامًا من العديد من الأزمات الصحية مؤخرًا، إذ دخل المشفى منذ فترة للخضوع لعملية لإزالة ورم في المخ.

وحظي الأسطورة بمسيرة رياضية كبيرة ناجحة تخللها العديد من الصعوبات مثل علاقته بالمافيا الإيطالية والمباراة التي لعبها لصالح بابلو أسكوبار في كولومبيا وغيرها من الأمور المثيرة للجدل.