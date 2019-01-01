كهربا ينتظر موعد التحقيق.. واعتذار متوقع لجماهير الزمالك

300 ألف جنيه غرامة على كهربا بعد واقعة بترو أتلتيكو

عبده الليثي فيسبوك تويتر

قام مجلس إدارة نادي الزمالك، باستدعاء محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الفريق لإجراء التحقيق معه بسبب واقعة مواجهة بترو أتلتيكو الأنجولي.

وكان كهربا قد تعرض للإيقاف وغرامة 300 ألف جنيه، بسبب واقعة التطاول على جماهير الزمالك خلال مواجهة بترو أتلتيكو الأنجولي.

ويسعى مجلس إدارة الزمالك لحل أزمة كهربا خلال الفترة المقبلة، بتقديم اعتذار من كهربا للجماهير والاكتفاء فقط بالغرامة المالية دون الإيقاف.

ويستعد الزمالك لمواجهة بترو أتلتيكو، في لقاء الجولة الرابعة من الكونفدرالية، خارج أرضه، يوم الأحد المقبل، والتمسك في الأمل الأخير بالبطولة.

ويتذيل الزمالك ترتيب مجموعته في بطولة الكونفدرالية، بنقطتين فقط، بينما يتصدر جورماهيا برصيد 6 نقاط ونصر حسن داي في المركز الثاني بـ4 نقاط، ويأتي بترو أتلتيكو بـ4 نقاط أيضًا.

إقرأ أيضًا - الزمالك يعلن تأجيل مباريات كأس مصر

ومن المنتظر أن يقدم كهربا اعتذارًا لجماهير الزمالك لتجنب الإيقاف ودعم فريقه في المباريات الهامة في مشوار الفريق في جميع المسابقات.