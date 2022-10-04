كنو مهدد بالإيقاف لمدة عام .. الهلال يورط نفسه أكثر في قضية النصر

عدة عقوبات منتظر توقيعها على الهلال وكنو خلال الفترة المقبلة

لم يتحرك نادي الهلال السعودي لينهي قضية لاعب وسطه محمد كنو مع نادي النصر، بعد صدور القرار النهائي من قبل مركز التحكيم السعودي، ليصبح مهددًا بعقوبات أكثر خلال الفترة المقبلة.

مركز التحكيم ينصف النصر

في أواخر أغسطس الماضي، انتهت قضية كنو المثيرة، بعدما أصدر مركز التحكيم قراراته مدينًا الهلال..

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Shahid Shahid

القضية كانت قد تفجرت في يناير الماضي، بعدما دخل اللاعب الفترة الحرة في عقده مع الزعيم، ليوقع عقود انتقاله للعالمي في صفقة انتقال حر، ثم عاد بعدها بأيام ووقع عقدًا جديدًا مع الأزرق، ليورط نفسه في قضية التوقيع لناديين في توقيت واحد.

النصر بالتبعية قدم شكواه أمام غرفة فض المنازعات التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، لتقرر الغرفة بعد تحقيقات دامت لأشهر، إيقاف اللاعب أربعة أشهر، وحرمان الهلال من التعاقدات لفترتي انتقالات، مع إلزامهما بدفع غرامة مالية قدرها 27 مليون ريال لصالح النصر.

وقدم الهلال استئنافه على هذه العقوبات أمام مركز التحكيم، ليقر المركز أيضًا نفس العقوبات التي أصدرتها الغرفة.

كيف ورط الهلال نفسه أكثر في القضية؟

وفقًا للمحامي سعود الرمان فإن المهلة التي منحها مركز التحكيم للهلال لسداد الغرامة الموقعة عليه لصالح النصر، انتهت دون أن يسدد الزعيم.

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وأوضح المحامي أن لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم ستمنح الهلال مهلة عشرة أيام أخرى، وإذا لم يسدد خلالها، فسيتعرض لعدة عقوبات..

العقوبات المنتظرة حال عدم السداد هي عقوبة على كنو لا تتجاوز 20 ألف ريال، وعلى الهلال لا تتجاوز 50 ألف ريال.

وعقب هذه الغرامات، سيكون أمام الهلال مهلة أخرى لمدة 30 يومًا للمرة الأخيرة، إذا لم يسدد، فسيتعرض كنو للإيقاف لمدة لا تزيد عن عام، مع منع الهلال من التعاقدات، خصم نقاط منه وهبوطه لدوري الدرجة الأولى "دوري يلو".

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