"كنت وحشًا".. إبراهيموفيتش يكشف عن الرياضة التي تمنى لو خاضها في الأولمبياد!

"لا أحاول إثارة إعجابكم"

كشف النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مستشار رئيس نادي ميلان الإيطالي، عن رغبته التي لم تتحقق في أن يكون "لاعبًا ينافس في الأولمبياد ويفوز بالميداليات".

وقال إبراهيموفيتش، في مقابلة على هامش دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024) نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز": "بالطبع سأكون الأفضل في جميع رياضات الكرة، وفنون الدفاع عن النفس".

وأضاف صاحب الـ42 عامًا، والذي حصل على الحزام الأسود في التايكوندو في طفولته: "كنت سريعًا بقدمي وأتحرك بشكل جيد، كان لدي ميزة أن طولي 1.97 متر، لكنني كنت أتحرك مثل رجل يبلغ طوله 1.60 متر، لهذا السبب كنت وحشًا طبيعيًا".

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وواصل: "أنا لا أحاول إثارة إعجابكم، هذه حقائق، أحب الأدرينالين في التايكوندو، أحب المبارزات، أحتاج إلى الشعور بأنني على قيد الحياة، هذا هو الشيء الوحيد الذي أفتقده في كرة القدم (بعد الاعتزال)، الأمر لا يتعلق كثيرًا بلعب كرة القدم، ما أفتقده أحيانًا هو الشعور".

وختم: "تخيل أنك أمام 80 ألف شخص، إذا كنت صغيرًا جدًا، فستصبح كبيرًا. تخيل لو استطعت أن تجعل هؤلاء الـ80 ألفًا يبتهجون أو إذا استطعت أن تجعلهم يبكون. هذا ما كنت عليه".