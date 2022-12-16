"كنت على بعد ألفي متر" .. شيفتشينكو يتحدث عن مدى قربه من التعرض لقصف روسي!

كشف الأوكراني أندريه شيفتشينكو أسطورة نادي ميلان الإيطالي عن قرب تعرضه لضربة بطائرة مسيرة روسية حين كان يزور بلاده.
ويتواجد النجم الأوكراني حاليًا في قطر، لأنه أحد الضيوف العديدين من أساطير كرة القدم الذين دعاهم الاتحاد الدولي لكرة القدم لحضور فعاليات بطولة كأس العالم 2022.
شيفتشينكو أجرى مقابلة مع قناة "سكاي سبورتس" الإنجليزية، تحدث خلالها حول الحرب على أوكرانيا، وكشف أنه كان على وشك التعرض للقصف من طائرة روسية مسيرة نهاية الشهر الماضي.
وقال شيفتشينكو خلال حديثه: "نعم، كنت قريبًا جدًا من إحدى الضربات، كنت على بعد حوالي ألفي متر من الضربة".
وأضاف: "أحد المولدات الكهربائية المركزية تعرض للضرب، كانت صدمة الانفجار قوية جدًا".
واختتم شيفتشينكو تصريحاته قائلًا: "إنه شعور لا يُصدق حين تذهب إلى هناك، الناس يعانون لكنهم في الوقت نفسه متحدون للغاية، نحن نعرف ما يتعين علينا القيام به، ونعرف أنه يجب أن نتحد معًا".
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