"كنت أصلي حتى أفشل في الاختبار الطبي لليفربول"!

اللاعب لم يكن يريد الرحيل عن فريقه السابق..

كشف آندي كارول، لاعب ليفربول السابق أنه كان يتمنى أن تفشل صفقة انضمامه إلى صفوف الريدز، قادمًا من نيوكاسل يونايتد، في انتقالات 2011.

وانضم كارول صاحب الـ 34 عامًا، إلى صفوف ليفربول، في صفقة وصلت إلى 35 مليون جنيه إسترليني، في 2011 ولكن اللاعب نفسه لم يكن يرغب في الرحيل عن نيوكاسل.

وقال كارول في تصريحات صحفية عن صفقة انضمامه إلى ليفربول: "منذ اللحظة التي قدم فيها ليفربول، هذا العرض الضخم، في اليوم الأخير من صفوف الانتقالات وجدت نفسي في طائرة هيليكوبتر دون أن أفهم السبب".

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وتابع: "بما أنني كنت مصابًا كنت أصلي أن أفشل في الفحص الطبي واستمر مع نيوكاسل".

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وأضاف: "ولكن الرحيل عن نيوكاسل ساعدني كثيرًا، لقد تطورت كثيرًا وخرجت من منطقة الراحة الخاصة بي، أنا لم أكن أعلم شيئًا عن الحياة وكرة القدم، إلا نيوكاسل".

يذكر أن كارول انضم إلى صفوف أميان الفرنسي، في مطلع الموسم الحالي قادمًا من صفوف ريدينج، ولكن اللاعب لم يسجل أو يصنع في أول خمس مباريات له مع فريقه الجديد.